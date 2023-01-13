Российские системы ПВО за сутки сбили три украинских беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили три украинских беспилотных летательных аппарата. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что три беспилотника ВСУ были ликвидированы за минувшие 24 часа в районах населенных пунктов Владимировка и Никольское на территории Донецкой Народной Республики, а также Змиевка в Луганской Народной Республике.
Ранее сегодня стало известно, что морская пехота Балтийского флота уничтожила у Полтавки и Успеновки в ДНР более двадцати украинских военнослужащих.