Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 13:49 Источник: Telegram

российский морпех, сайт МО РФ

Морская пехота Балтийского флота уничтожила у Полтавки и Успеновки в Донецкой Народной Республике более двадцати украинских военнослужащих. Соответствующую информацию предоставили в Минобороны РФ.

Согласно последним данным, морпехи Балтийского флота за минувшие 24 часа ликвидировали более двух десятков бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении в ходе комплексного огневого поражения.

В МО РФ сообщили, что российские войска также уничтожили две украинские боевые бронированные машины и два автомобиля.