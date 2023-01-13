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Российские морпехи уничтожили более двадцати военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

, 13:49 Источник: Telegram

Российские морпехи уничтожили более двадцати военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
российский морпех, сайт МО РФ

Морская пехота Балтийского флота уничтожила у Полтавки и Успеновки в Донецкой Народной Республике более двадцати украинских военнослужащих. Соответствующую информацию предоставили в Минобороны РФ.

Согласно последним данным, морпехи Балтийского флота за минувшие 24 часа ликвидировали более двух десятков бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении в ходе комплексного огневого поражения.

В МО РФ сообщили, что российские войска также уничтожили две украинские боевые бронированные машины и два автомобиля.

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