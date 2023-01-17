Фигурист Ставиский сообщил, что состояние Костомарова остается без изменений, и призвал не верить слухам об ухудшении его здоровья

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17 января 2023, 15:13 Источник: ТАСС

Максим Ставиский (слева) и Роман Костомаров на съемках "Ледникового периода". Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Олимпийский чемпиона Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в медикаментозной коме, динамики в его состоянии нет. Об этом сообщил его коллега по «Ледниковому периоду» фигурист и хореограф Максим Ставиский.

«Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то — нет», - сказал он в беседе с ТАСС во вторник.

При этом Ставиский выразил уверенность, что Роман справится с болезнью и попросил не верить слухам о якобы резком ухудшении его состояния.

«Иногда приходится читать новости из "проверенных источников" о резком ухудшении его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких», - сказал фигурист, добавив: «Мы с Ромой еще покатаемся».

Роман Костомаров с 10 января находится в реанимации больницы в Коммунарке. Он подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. По словам жены спортсмена, Оксаны Домниной, никого из близких к нему не пускают.