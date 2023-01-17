Фигурист Ставиский сообщил, что состояние Костомарова остается без изменений, и призвал не верить слухам об ухудшении его здоровья

Олимпийский чемпиона Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров по-прежнему находится в медикаментозной коме, динамики в его состоянии нет. Об этом сообщил его коллега по «Ледниковому периоду» фигурист и хореограф Максим Ставиский.
«Глобальных изменений в его состоянии нет, он остается в медикаментозной коме. В чем-то есть позитивные изменения, в чем-то — нет», - сказал он в беседе с ТАСС во вторник.
При этом Ставиский выразил уверенность, что Роман справится с болезнью и попросил не верить слухам о якобы резком ухудшении его состояния.
«Иногда приходится читать новости из "проверенных источников" о резком ухудшении его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких», - сказал фигурист, добавив: «Мы с Ромой еще покатаемся».
Роман Костомаров с 10 января находится в реанимации больницы в Коммунарке. Он подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. По словам жены спортсмена, Оксаны Домниной, никого из близких к нему не пускают.