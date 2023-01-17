Песков заявил, что увеличение числа армии связано с действиями Запада

Увеличение числа военнослужащих в российской армии до 1,5 миллиона человек связано с действиями западных стран. Необходимо обеспечивать безопасность нашей страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отмечает, что подобные меры появляются из-за косвенного участия Запада в боевых действиях.
Песков также считает, что отечественное министерство обороны выполняет свою роль.
Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов выразил свое мнение о том, что западные поставки оружия на Украину не смогут помочь урегулированию конфликта, а еще сильнее разожгут его.