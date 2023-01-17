«Здесь никаких аппаратных ограничений нет»: Песков отреагировал на предложение не ездить чиновникам в отпуск за границу

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17 января 2023, 13:19 Источник: Известия

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что чиновникам не рекомендуется ездить за границу в свой отпуск. Глава региона выступил с этим предложением после того, как увидел в Сети снимки депутата регионального заксобрания Дениса Долженко, который отмечал Новый год в Дубае.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение политика.

«Здесь никаких аппаратных ограничений нет. Это скорее этический вопрос, каждый сам принимает решение. Но разумеется руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это нормально», — заявил спикер.

Ранее Дмитрий Песков также заявил: если Запад продолжит поставлять танки Украине, то ситуация не измениться, а украинский народ продолжит страдать.