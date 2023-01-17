Пушилин заявил о продолжении дозачистки Соледара и предрек, что скоро войска России полностью возьмут Марьинку

Аргументы Недели → Общество 13+

17 января 2023, 10:50

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Врио руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о продолжении дозачистки города Соледара и спрогнозировал, что в скором времени российские Вооруженные силы полностью возьмут Марьинку.

«Пушилин заявил о весомых успехах в Марьинке, отметил, что скоро населенный пункт перейдет под полный контроль российских военных», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале РИА Новости.

По словам лидера ДНР, на территории Соледара в настоящий момент продолжается дозачистка. Расположенная в районе данного города железнодорожная станция Соль находится под контролем российской стороны, проинформировал Пушилин.

Как сообщалось ранее сегодня, политический эксперт Сергей Марков указал, что из-за «огромных потерь» украинской армии за счет США, Великобритании, Евросоюза и Японии в бывшую советскую республику будут посылать наемников со всего мира.