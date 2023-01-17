Минобороны: Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в рамках СВО

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17 января 2023, 08:38 Источник: РИА Новости

Фото: The Kremlin Moscow

Штаб группировки войск «Восток» был проинспектирован главой Минобороны Сергеем Шойгу, сообщает министерство.

Отмечается, что Шойгу заслушал доклад главнокомандующего поздравлением по текущей обстановке в зоне боевых действий. Также был рассмотрен доклад командующих объединениями о ходе выполнения боевых задач в рамках СВО на критически важных направлениях.

При обращении к докладчикам министр обороны особое внимание уделил важности безопасного размещения военнослужащих, обеспечении войск, работе поздравлений, обеспечивающих медицинскую помощь пострадавшим.

Ранее член ГСА региона Владимир Рогов заявил, что украинские войска поменяли стратегию с наступления на возведение оборонных сооружений в районе Запорожской области.