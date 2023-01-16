В Москве на ЦКАД перевернулся прицеп грузовика

На внешней стороне 228-го километра ЦКАД в Москве перевернулся прицеп грузовика. Согласно последней информации, из-за дорожно-транспортного происшествия движение затруднено на 3,5 километра.
Установлено, что грузовой автомобиль врезался в отбойник, вследствие чего его прицеп перевернулся и перекрыл движение на ЦКАД. Движение на участке дороги затруднено на 3,5 километра. Водителей просят выбирать пути объезда.
К настоящему моменту на место ДТП прибыли сотрудники оперативных служб столицы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Данных о пострадавших не поступало.