В Москве на ЦКАД перевернулся прицеп грузовика

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16 января 2023, 17:46 Источник: Telegram

машина ДПС, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На внешней стороне 228-го километра ЦКАД в Москве перевернулся прицеп грузовика. Согласно последней информации, из-за дорожно-транспортного происшествия движение затруднено на 3,5 километра.

Установлено, что грузовой автомобиль врезался в отбойник, вследствие чего его прицеп перевернулся и перекрыл движение на ЦКАД. Движение на участке дороги затруднено на 3,5 километра. Водителей просят выбирать пути объезда.

К настоящему моменту на место ДТП прибыли сотрудники оперативных служб столицы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Данных о пострадавших не поступало.