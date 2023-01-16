В Волгограде дни празднования победы в Сталинградской битве могут стать выходными в 2023 году

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16 января 2023, 11:01 Источник: РИА Новости

Памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Волгоградской области дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве могут сделать выходными. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Как отмечается в пресс-релизе, в понедельник губернатор области Андрей Бочаров провел совещание, посвященное подготовке празднования 80-летия победы в Сталинградской битве. Основные мероприятия, как следует из сообщения, пройдут в Волгограде 1 и 2 февраля.

«В оставшееся до памятной даты время губернатор поставил задачи: …учитывая значимость празднования 80-летия Сталинградской Победы, представить предложения по объявлению дополнительных выходных дней», - передает ведомство.

Ранее сообщалось об обсуждении вопроса по переименованию Волгограда в Сталинград.