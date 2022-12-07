Переименование Волгограда в Сталинград могут обсудить на референдуме

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7 декабря 2022, 14:20

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на первом заседании общественного совета, состоявшегося 5 декабря текущего года, созданного для изучения мнения горожан об идее переименования города Волгограда в Сталинград, заявил, что считает прежнее название регионального центра символом мужества и героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. При этом он подчеркнул, что такое важное решение будет обязательно приниматься, основываясь на мнении жителей области.



Ранее, 19 ноября 2022 г., областной совет ветеранов на пленуме, посвящённом 80-й годовщине контрнаступления Красной армии на войска вермахта под Сталинградом, принял решение о вынесение на обсуждение вопроса о возвращении героическому городу легендарного имени. Бочаров считает, что наиболее объективный результат общественного мнения может дать проведение среди жителей Волгограда и Волгоградской области референдума.



Вопрос о переименовании города поднимается не впервые. В 2013 году на нём настаивала фракция КПРФ в лице своего лидера Николая Паршина. В планах коммунистов было обращение в Верховный суд для отмены постановления о переименовании 1961 года, но исковое заявление так и не было подано.