Генерал Лебедев: Валерий Герасимов будет лично управлять боевыми действиями на территории Украины

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16 января 2023, 02:57 Источник: Pravda.Ru

MOD Russia / https://www.globallookpress.com

Назначенный командующим Объединенной группировкой войск на Украине начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов будет лично управлять боевыми действиями в рамках проводимой специальной военной операции. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru сообщил член комитета Государственно думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Лебедев.

Согласно словам военного, Герасимов участвовал в украинском конфликте и до своего назначения, но без права управлять, а только осуществлять контроль. Сейчас же он наделен полномочиями непосредственного управления группой войск, участвующей в боевых действиях.

Лебедев также отметил, что в группу войск на данный момент входят практически все сухопутные силы России.