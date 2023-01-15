Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением пассажирского самолёта

Аргументы Недели → Общество 13+

15 января 2023, 14:44

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин в воскресенье выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением пассажирского самолёта, на борту которого находились 72 человека.

По последним данным, подтверждена гибель 68 человек.

Текст телеграммы, направленной Путиным президенту Непала, опубликован на сайте Кремля: «Уважаемая госпожа президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе».

Самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение недалеко от города Покхара. СМИ пишут, что пилот увел воздушное судно от города. В посольстве России в Непале заявили, что среди пассажиров были четверо россиян.

Российская блогерша-путешественница Елена Бандуро выложила селфи из самолета, потерпевшего в воскресенье, 15 января, крушение в Непале.

Агентство France-Presse со ссылкой на представителей администрации района Каски сообщило о нескольких выживших.