Российская блогерша Елена Бандуро выложила селфи из самолета, потерпевшего крушение в Непале

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15 января 2023, 14:08 Источник: shot

Непал, фото: Konstantin Mikhailov/Globallookpress.com

Российская блогерша-путешественница Елена Бандуро выложила селфи из самолета, потерпевшего в воскресенье, 15 января, крушение в Непале. Telegram-канал Shot написал, что перед взлетом 33-летняя москвичка Елена Бандуро сделала селфи и выложила его в социальных сетях с сообщением, что она вылетает в Непал.

По данным Shot, на борту разбившегося в Наполе пассажирского самолета находились четверо россиян, кроме Елены Бандуро еще 34-летняя ростовчанка Виктория Алтунина, Юрий и Виктор Лугины.

Самолет компании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара. На борту воздушного судна находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Индийский телеканал сообщил о гибели всех 72 человек. Но по последним данным AFP, обнаружены тела 29 человек. Есть выжившие, пострадавшие госпитализированы.