Захарова сравнила Байдена с героем Марка Твена, коловшим орехи королевской печатью

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14 января 2023, 22:00 Источник: Telegram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила президента США Джозефа Байдена с героем романа Марка Твена «Принц и нищий» в связи с ситуацией с секретными документами, найденными в доме и частном офисе американского лидера.

После того как в субботу появилась информация об обнаружении в доме президента еще пяти страниц секретных документов, Захарова в своем телеграм-канале привела цитату из книги Марка Твена. В ней мальчик Том из бедной семьи, которого свита принимает за принца, признается, что использовал государственную печать Англии в качестве инструмента для раскалывания орехов.

«Что же делает Байден с секретными бумагами, если их находят в столь экзотических местах?» - задалась вопросом Захарова.

Ранее сообщалось, что у президента США в «ненадлежащих» местах было найдено около десятка документов с грифом «совершенно секретно».