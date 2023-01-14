CBS сообщает, что у Байдена в общей сложности нашли около десяти документов с пометкой «совершенно секретно»

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14 января 2023, 07:26 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool via CNP / globallookpress.com

У президента США Джо Байдена обнаружили около двадцати секретных документов. Соответствующую информацию предоставил телеканал CBS News, ссылаясь на сотрудника правоохранительных органов.

Согласно даным источника, около десяти документов, найденных в аналитическом центре имени Байдена, включают совершенно секретные материалы.

Кроме того, на территории дома американского президента в Уилмингтоне в штате Делавэр были обнаружены менее десяти документов, ни один из которых не был обозначен как совершенно секретный.