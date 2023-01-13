Политолог Марков: Джо Байден не мог быть офицером Секретной службы

Аргументы Недели → Политика 13+

13 января 2023, 22:27 Источник: Общественная служба новостей

Jim LoScalzo - Pool via CNP / https://www.globallookpress.com

Сергей Марков, директор Института политических исследований, кандидат политических наук и член Общественной палаты Российской Федерации, во время беседы с Общественной службой новостей рассказал, что американский президент Джо Байден не мог быть офицером Секретной службы.

Как отмечается, лидер США во время встречи с представителями благотворительной организации «Армия спасения» в городе Эль-Пасо заявил о том, что некоторое время провел в американской Секретной службе в Польше и на Украине.

Согласно словам российского специалиста, Байден не мог быть офицером Секретной службы Соединенных Штатов Америки, так как слишком «рано стал сенатором». По мнению Маркова, американский президент не отдает себе отчета в том, что говорит.