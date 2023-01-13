Кто вынуждает граждан РФ с ВНЖ в Латвии уезжать из страны

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

13 января 2023, 22:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Самый актуальный вопрос сегодня для граждан РФ с ВНЖ в Латвии – сдадут ли они экзамен по латышскому языку, чтобы продлить вид на жительство и остаться в стране!

Требования к изучению латышского языка регулируется «Законом о государственном языке и принятым Кабинетом Министров 8 марта 2022 года постановлением, которое дает ответ на вопрос – должны ли лица, состоящие в трудовых отношениях владеть латышским языком, а также – какая категория требуется для получения постоянного вида на жительство гражданам РФ. Поясню! В Латвии существуют категории владения государственным языком – высшая, средняя, «примитивно-бытовая».

Что касается претендентов на постоянных ВНЖ в Латвии, то это категория «А2» - человек должен уметь общаться простыми предложениями, может понимать короткие и простые тексты, например, рекламные объявления, уметь писать личные сообщения и понимать четко произносимые в естественном темпе небольшие тексты.

Нет, не стоит думать, что данный закон только для граждан РФ с ВНЖ в Латвии – для работающих граждан страны есть и свои требования к знанию государственного языка, и они более серьезные.

Да, политика маленькой Латвии «помешана» на государственном языке! Это не так, чтобы плохо, если нет «перегибов». А они есть всегда! Особенно, у правящих националистов. Но речь сейчас несколько о другом…

Буквально сегодня у меня состоялся разговор с гражданкой РФ, имеющей вид на жительство в Латвии и желающей остаться в стране, но… языка государственного она не знает… Дама проживает в Латвии с рождения, ей 53 года, очень активная, напористая, работает уборщицей в торговом центре… Кстати, это не первая гражданка РФ с ВНЖ в Латвии с кем я беседовала – будут ли они сдавать экзамен по латышскому или собираются уезжать в Россию?

Но ближе к делу! Разговор с этой дамой меня несколько озадачил… Судите сами: «Я не сдам экзамен. Я не знаю латышского языка. Придется уезжать в Россию. Я рассчитываю, что нам дадут квартиру в Москве или в Санкт-Петербурге… Да, в Питере…»

Я, конечно, дар речи потеряла – кто сказал, что переселенцам из Прибалтики «выдают» квартиры в Москве или Питере? Я было заикнулась об этом, но активная дама меня осадила: «Мы же вынужденные переселенцы! Нам должны!» Тут уж мое терпение лопнуло – терпеть не могу чудовищной необразованности и нахальства!

Во-первых, что значит «вынужденные переселенцы»? Вынужденные тогда, когда снаряды на голову летят, наводнение и людей эвакуируют, когда преследуют по «разным» взглядам на жизнь, политику, религию! А какое в данном случае «вынуждение»? Жить 53 года и двух слов не связать? Эта дама всего пару лет работает, а кто «вынуждал» ее лет «30» не работать? Вполне здоровая женщина, которая любить поесть, повеселиться, поспать! Более того, имеет с мамой хорошую квартиру в Риге, различные пособия…

Позвольте, но мне обидно стало за Россию! Страна принимает всех – обиженных, переселенцев, здоровых, неимущих и обеспеченных! Разной национальности людей! Но кто же сказал, что всем «переселенцам» нужно выдавать квартиры в Москве или Питере, желательно, конечно, с видом на Кремль или на Эрмитаж! Я говорю вполне серьезно! Именно так думает определенная группа граждан РФ с ВНЖ в Латвии! Что за группа? Давайте откровенно! Это не очень образованные, нахрапистые и требующие. Есть и другая группа граждан РФ с ВНЖ в Латвии, которые имеют свою позицию в отношении политики страны – «За Россию», но владеют латышским языком или же изучают его! Есть еще одна категория – те, кто в силу психического состояния, возраста не могут сдать экзамен. Но с них и не требуют знаний государственного языка – достаточно иметь справку о своем состоянии здоровья, а тем, кому за 75, то экзамен не нужен – продлевают ВНЖ автоматически!

Беседуя с дамой, мне на ум пришел замечательный фильм – «Иван Васильевич меняет профессию»… Помните, как милиционер спрашивает Царя-Яковлева: «Где проживаете?», а ему Иван Грозный отвечает: «В палатах…» Вот тут такая же история – «палаты царские» в Москве-Питере подавайте, потому как Россия «нам должна»!

Да, что же это такое! Почему Россия опять «должна»? Почему? Посудите сами, человек же жил до 53 лет в квартире в Риге, не на вокзале же! Хорошо, решил не сдавать экзамен – личное дело! Но и квартиру же правительству Латвии оставлять не будут, а продадут! Почему же не купить тогда свою недвижимость в России? Зачем? Деньги в карман, а Россия пусть сама «содержит вынужденных переселенцев»! Извините, но наглость-то какая!

Повторюсь, что так считает определенная группа граждан РФ с ВНЖ в Латвии. И поверьте, работу они в России искать не будут, а вот пособия требовать будут!

Я попыталась объяснить, что стоит по этому вопросу связаться с МИД РФ или Посольством России в Латвии, да и узнать, но ответ – «Мне так люди сказали! Нам должны! Родители у меня из России!»

Вопрос – «вы чьих будете?» Ответ – «Да мы из деревеньки, которая сто верст по проселочной дороге от Смоленска!» Так почему же не вернуться в отчий «дом»? Нет! «Палаты каменные» в Москве желают!

Другой вопрос – что эта категория граждан РФ с ВНЖ в Латвии сделала для России? Что? Из двух сотен людей, с которыми я говорила, ни один не работал в России и не задавал себе вопроса – «Что я могу сделать для тебя, моя Родина?» Ничего! Только брать, брать, брать!

Обидно мне… Да и наболело!