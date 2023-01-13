Турчак: отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется

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13 января 2023, 15:02 Источник: Telegram

Андрей Турчак. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Об этом сообщил в своем телеграм-канале в пятницу сенатор Андрей Турчак.

«Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО [министерством обороны], чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», - написал политик.

Ранее в пятницу председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что отсрочка для многодетных отцов при частичной мобилизации отменена. При этом она сослалась на некую директиву начальника Генштаба Валерия Герасимова, направленную в военкоматы в конце 2022 года.