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13 января 2023, 12:07

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские войска «в ближайшее время будут наращивать использование химического оружия в зоне боевых действий». С соответствующим утверждением выступил Илья Кива, бывший депутат Верховной Рады.



«ВСУ в ближайшее время будут наращивать использование химического оружия в зоне боевых действий. Готовятся теракты на Донбассе», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

По его словам, факты применения химоружия киевской стороной уже фиксировались ранее.

Россия с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в пятницу, отечественный дипломат Алексей Полищук указал на то, что Польша после начала СВО перешла к более активному освоению территорий на Западной Украине.