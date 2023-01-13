В Кремле не знают об отмене отсрочки от призыва отцов с тремя детьми для участия в CВО на Украине

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13 января 2023, 11:54

В Кремле ничего не знают об отмене отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации отцов с тремя детьми для участия в специальной военной операции на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами «Осторожно Media» в пятницу, 13 января, сказал, что об отмене отсрочки для многодетных отцов ничего не известно, - сообщает URA.RU.

Руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина 12 января написала в соцсети, что отсрочку для отцов с тремя детьми отменили из-за завершения в России частичной мобилизации. Так Останина объяснила документ об отмене отсрочки для многодетных отцов, подписанный начальником Генштаба ВС России, генералом армии Валерием Герасимовым.