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Никита Михалков по-прежнему находится в отделении реанимации

, 12:00 Источник: РИА "Новости"

Никита Михалков по-прежнему находится в отделении реанимации
Никита Михалков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский режиссер Никита Михалков в настоящий момент остается в больнице в отделении реанимации. Соответствующую информацию предоставили журналистам сотрудники медицинского учреждения.

5 января Никиту Михалкова доставили в больницу с гриппом. 10 января кинорежиссер на своей страничке в социальной сети заявил, что пока остается в клинике, где продолжает проходить необходимые обследования и получать лечение.

Представитель больницы утром в пятницу, 13 января, подтвердил, что Михалков по-прежнему находится в реанимации.

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