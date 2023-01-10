Михалков сообщил, что пока остается в больнице и проходит лечение

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10 января 2023, 15:44 Источник: Telegram

Никита Михалков, Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Знаменитый российский кинорежиссер Никита Михалков во вторник, 10 января, сообщил на своей странице в социальной сети, что в настоящий момент остается в медучреждении, где проходит лечение.

Никита Михалков был доставлен в больницу 5 января, врачи диагностировали у деятеля культуры грипп.

Кинорежиссер сегодня вышел на связь с подписчиками и подчеркнул, что пока находится в клинике. По словам Михалкова, он продолжает проходить обследования и получать все необходимое лечение. Он также сообщил, что в социальных сетях появляется много "немыслимой" информации, которая не соответствует действительности. Режиссер выразил благодарность всем, кто желает ему выздоровления.