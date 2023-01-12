Советник лидера ДНР Гагин: в Соледаре уничтожены около пяти бригад армии Украины, но цифра потерь Киева может быть выше

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12 января 2023, 12:42

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

На территории расположенного в Донбассе города Соледара ликвидированы около пяти бригад Вооруженных сил Украины, однако цифра потерь киевской стороны может быть выше. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил советник лидера ДНР Ян Гагин.

«В Соледаре уничтожено порядка пяти бригад ВСУ, но цифра по потерям может быть выше, так как еще не учтены наемники, сообщил советник Пушилина», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Гагин также отметил, что российские войска после взятия Соледара будут наращивать силы на данном направлении с целью освобождения Артемовска.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, в правительстве Польши принформировали, что Варшава планирует оказать давление на европейские государства, чтобы они присоединились к поставкам танков Киеву.