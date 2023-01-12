Правительство Польши: Варшава планирует оказать давление на страны Европы, чтобы они присоединились к поставкам танков Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

12 января 2023, 11:58

Танк, Michael Kappeler / globallookpress.com

Варшава планирует оказать давление на европейские государства, чтобы они присоединились к поставкам танков киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступили в правительстве Польши.

«Варшава намерена оказать давление на европейские страны, чтобы они присоединились к поставкам танков Украине, заявили в польском кабмине», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, президент Польши Анджей Дуда после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard.