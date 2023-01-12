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Депутат Швыткин: норма о повышении призывного возраста может заработать в 2023-м, но сначала надо принять законодательную базу

, 10:09 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Депутат Швыткин: норма о повышении призывного возраста может заработать в 2023-м, но сначала надо принять законодательную базу
Призывники, Sergey Petrov / globallookpress.com

Норма о повышении призывного возраста в Российской Федерации может заработать в 2023 году, однако сначала необходимо принять законодательную базу. На это, как передает РИА Новости, указал Юрий Швыткин, депутат Государственной Думы.

«Норма о повышении призывного возраста может заработать в этом году, но сначала нужно принять законодательную базу, заявил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Швыткин (ЕР)», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, парламентарий Андрей Картаполов выступил с заявлением о том, что новые правила призыва могут заработать в РФ уже будущей весной.

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