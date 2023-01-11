Депутат Госдумы Картаполов: повышение призывного возраста планируется уже этой весной

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11 января 2023, 23:39 Источник: Парламентская газета

Депутат ГД Андрей Картаполов. Фото с сайта Госдумы.

Новые правила призыва могут заработать уже нынешней весной. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, еще до начала весеннего призыва военные комиссариаты РФ должны собрать информацию о том, сколько человек подпадает под новые требования, а затем - «привести эти данные в соответствие с военным заданием».

Картаполов сообщил также, что в первое время призыв на срочную службу будет осуществляться по «смешанному типу» - в возрасте от 18 до 30 лет. А полный переход к новой системе, предусматривающей призыв граждан от 21 года до 30 лет, займет до трех лет.