Эксперт Кнутов: социальная зрелость наступает с 21 года, поэтому предложение увеличить призывной возраст абсолютно правильно

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22 декабря 2022, 22:40 Источник: Общественная служба новостей

Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

Стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу предложил несколько изменений, касающихся службы в армии. Среди них: увеличение призывного возраста с 18 до 21 года и предельного возраста до 30 лет. Военный эксперт Юрий Кнутов во время беседы с Общественной службой новостей назвал данное предложение министра абсолютно правильным, при этом не только с точки зрения укрепления безопасности России, но и в социальном плане.

Как отметил специалист, если молодые люди и становятся биологически зрелыми к 18 годам, то социальная зрелость к этому моменту еще не наступает. По его мнению, именно в 21 год человек приобретает ответственность и понимание своей роли в обществе.

Кнутов добавил, что у человека должно быть осознание того, что он защищает свою Родину, семью и близких. Поэтому люди, идущие в армию, должны приходить «более зрелыми, более ответственными».