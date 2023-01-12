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Superjob: больше половины россиян высказались против признания старого Нового года официальным праздником

, 08:27 Источник: РИА Новости

Superjob: больше половины россиян высказались против признания старого Нового года официальным праздником
Новогодняя Москва, Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Большинство россиян не хотят, чтобы старый Новый год стал официальным праздником и выходным. Это следует из результатов опроса сервиса SuperJob, на которые ссылается РИА Новости.

«Только каждый третий россиянин (32%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем, против этого же выступают 56%», - говорится в тексте исследования.

По мнению тех, кто выступил против, в году и так достаточно праздников и официальных выходных.

Отмечается, что исследование было проведено в период с 9 по 11 января. В нем приняли участие порядка 1600 респондентов, которые являются представителями «экономически активного населения из всех округов страны».

Ранее россияне проголосовали за запрет на продажу энергетиков лицам, не достигшим 18 лет.

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