Большинство подписчиков Telegram-канала Володина высказались за введение запрета на продажу энергетиков до 18 лет

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11 января 2023, 10:59 Источник: Telegram

Энергетики, Zamir Usmanov/Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос для подписчиков своего Telegram-канала о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Большинство читателей выступило за принятие соответствующих мер.

Всего в опросе приняли участие более 40 тысяч человек. За введение запрета на продажу энергетических напитков лицам, не достигшим восемнадцати лет, проголосовали 91% пользователей. Примерно 5% высказались против, 4% не занимают ни одну из позиций.

Володин подчеркнул, что в 28 субъектах РФ продажа энергетиков разрешена, регионы наделены полномочиями в решении этого вопроса.

Ранее о подготовке законопроекта по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним сообщил депутат Хамзаев.