Большинство подписчиков Telegram-канала Володина высказались за введение запрета на продажу энергетиков до 18 лет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос для подписчиков своего Telegram-канала о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Большинство читателей выступило за принятие соответствующих мер.
Всего в опросе приняли участие более 40 тысяч человек. За введение запрета на продажу энергетических напитков лицам, не достигшим восемнадцати лет, проголосовали 91% пользователей. Примерно 5% высказались против, 4% не занимают ни одну из позиций.
Володин подчеркнул, что в 28 субъектах РФ продажа энергетиков разрешена, регионы наделены полномочиями в решении этого вопроса.
Ранее о подготовке законопроекта по запрету продажи энергетиков несовершеннолетним сообщил депутат Хамзаев.