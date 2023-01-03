Депутат Хамзаев: готовится законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Депутаты Госдумы работают над законопроектом по запрету продажи энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. Об этом РИА Новости рассказал представитель партии «Единая Россия» Султан Хамзаев.
«Вместе с коллегами из правительства России мы приступили к проработке запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним», - говорит Хамзаев.
Как отмечает агентство, депутат подчеркнул важность того, чтобы поправки предусматривали ответственность за продажу энергетических и тонизирующих напитков лицам до 18 лет.
«То, что энергетические коктейли вредны – говорят без исключения все медики», - заключил Хамзаев.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетним усложнят регистрацию в социальных сетях.