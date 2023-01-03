Депутат Хамзаев: готовится законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

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3 января 2023, 07:59 Источник: РИА Новости

Здание Госдумы, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутаты Госдумы работают над законопроектом по запрету продажи энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. Об этом РИА Новости рассказал представитель партии «Единая Россия» Султан Хамзаев.

«Вместе с коллегами из правительства России мы приступили к проработке запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним», - говорит Хамзаев.

Как отмечает агентство, депутат подчеркнул важность того, чтобы поправки предусматривали ответственность за продажу энергетических и тонизирующих напитков лицам до 18 лет.

«То, что энергетические коктейли вредны – говорят без исключения все медики», - заключил Хамзаев.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетним усложнят регистрацию в социальных сетях.