Детям усложнят регистрацию в соцсетях и серфинг в интернете

Государственным университетом управления по заказу Госдумы было проведено исследование ситуации, связанной с тем, как ведут себя дети несовершеннолетнего возраста в Сети. Полученные результаты позволили экспертам разработать рекомендации, на основании чего в начале будущего года российские власти планируют пересмотреть законы, регулирующие доступность интернета для несовершеннолетних, а также ужесточить ответственность за их нарушение.
Обсуждается запрещение анонимной регистрации в соцсетях, которая создаёт благоприятные условия для кибербуллинга и негативного воздействия информации, не предназначенной для детей, на их психику. Согласно прогнозируемым изменениям, регистрироваться в социальных сетях самостоятельно дети смогут по достижении ими 14 лет после получения паспорта. Обещают, что будет определена зона ответственности за преследования и угрозы в Сети, повышена сумма штрафа за невыполнение родителями своих обязанностей по отношению к детям, больше внимания станут уделять профилактическим мерам и разъяснительной работе.
Собираются принимать поправки к законам, которые касаются исследованной темы, учитывая нынешние изменения в обществе, актуализировать систему правовых актов по защите несовершеннолетних в сети Интернет.
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