RT: попавшие в плен под Соледаром с обморожениями украинские военные жалуются, что у них нет тёплой одежды, еды и воды

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11 января 2023, 17:45

российский военные, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В Соледаре в плен попали украинские военные. В среду, 11 января подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают зачистку Соледара от оставшихся внутри украинских подразделений.

Прошлой ночью стало известно, что подразделения частной военной компании взяли под контроль всю территорию города. По данным RT, в городских кварталах могут оставаться части 46-й аэромобильной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, части батальона 12-й бригады Нацгвардии. Патрульная и стрелковая роты этой бригады понесли под Соледаром наиболее крупные потери. Численность подразделений была более чем наполовину ниже штатной. Перед штурмом Соледара командование направило туда мобилизованных вообще без боевого опыта.

Часть украинских военных сдались в плен вечером 10 января. Многие мобилизованные ВСУ оказались без зимней формы и тёплой одежды. У пострадавших не только серьезные ранения, но и сильные обморожения. У них не было не только тёплых вещей, но и еды и воды.

По данным RT, комплектов тёплой одежды подразделения ВСУ и Нацгвардии в Соледаре не получали с сентября.