Сегодня идёт речь об объединении русского мира под стягом православия

Аргументы Недели → Общество 13+

11 января 2023, 14:44

Киев, как когда-то Новгород, смотрит на Запад, а Москва, как и прежде, – на себя. Духовная самодостаточность – вот то, на чём мы должны стоять. Двигаться за кем-то куда-то? Где те достойные фигуры и идеалы, за которыми можно было бы пойти? В Лондоне? В Берлине? В Вашингтоне? Нет, уж точно не там.



15 января исполняется 545 лет завоеванию Новгородской республики Москвой, от которого историки отсчитывают начало возрождённого (после веков раздробленности) Русского государства. Присоединение Новгородчины к Московскому княжеству – эпохальный исторический момент, отношение к которому разделяет западников и славянофилов, либералов и государственников. Дед Ивана IV Грозного московский князь Иван III Великий, создатель русского самодержавия, положил конец новгородской вольнице. Так называемая новгородская демократия в действительности была республикой аристократической, а в некоторых случаях – олигархической. Народной? Фантазии. Простой народ не имел власти. Он не собирался на вече, это миф. Основой государственного строя в Новгородчине выступали наиболее богатые и знатные рода, новгородское боярство. Именно оно собиралось на вече и решало судьбы Новгорода, именно оно заполняло своими людьми выборные магистратуры, назначало воевод в войска, а также призывало и изгоняло князя.



Война с Москвой, которую вела новгородская «господа» ради сохранения своей власти и самостоятельности, ничего не давала простому народу, «молодшим людям» Новгородчины, подвергала их бессмысленной гибели. Нельзя сказать, что весь слой бедняков тяготел к Москве, однако промосковские группы, безусловно, были. Никому из них отправка на войну не доставляла удовольствия.



Не объединившись с «низовской» Русью, Новгород тем не менее имел бы все шансы разделить её горькую судьбу. И тогда, возможно, в наши дни на месте старинной твердыни и множества храмов стояла бы рыбацкая деревенька. Третьеразрядный регион на окраине исламского мира – такой могла бы быть сегодня Новгородчина, а не «европейской демократией».



Все земли Московской Руси в конце правления Василия II, отца Ивана Великого, равнялись нынешней Московской области да трём-четырём соседним областям. А при Иване Великом за несколько десятилетий произошло преобразование пёстрой разрозненной Руси в Россию. За 30 лет территория, подвластная московским государям, увеличилась в несколько раз. Произошёл величайший перелом во всей русской истории.



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