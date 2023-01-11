Советник Пушилина Гагин: в блокированном российскими силами Соледаре могут оставаться около 500 украинских военных

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11 января 2023, 14:42 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

На территории города Соледара, блокированного российскими силами, в настоящий момент могут оставаться порядка 500 военных Вооруженных сил Украины. На это, как передает ТАСС, указал Ян Гагин, советник лидера ДНР Дениса Пушилина.

«В блокированном российскими силами Соледаре могут оставаться около 500 военнослужащих ВСУ, заявил нашему корреспонденту военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам Гагина, «это приблизительная цифра, которую называют наши командиры на местах».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на фоне событий в Артемовске и Соледаре призвал усилить помощь киевской стороне.