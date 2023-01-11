Россияне признали Камилу Валиеву спортсменкой 2022 года

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11 января 2023, 11:33 Источник: РИА Новости Спорт

Камила Валиева, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фигуристка Камила Валиева стала спортсменкой года по версии россиян. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

«На первом месте олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева (7%). Далее следуют лыжник Александр Большунов (5%) и хоккеист Александр Овечкин (4%)», - говорится в сообщении.

При этом, еще 2% респондентов выделили Анну Щербакову и Александру Трусову, которые стали призерами Олимпийских игр в одиночном фигурном катании.

Ранее сообщалось о том, что ВАДА собирается лишить Валиеву ее достижений.