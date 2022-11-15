ВАДА собирается лишить российскую фигуристку золотой медали и карьеры

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15 ноября 2022, 15:32

ВАДА (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд с требованием дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года, с аннулированием всех её спортивных результатов с 25.12.2021 г., т. е. с даты начала допингового скандала перед зимней Олимпиадой в Пекине, когда в пробах спортсменки был выявлен триметазидин.



Удовлетворение требования ВАДА приведёт к лишению российской сборной золотой олимпийской медали, которую фигуристы завоевали в командном турнире, а также к концу только начавшейся взрослой карьеры виртуозной одиночницы.



Согласно отчёту CAS, дело будет рассматриваться вышей арбитражной инстанцией в спорте, т. к. РУСАДА и Дисциплинарный антидопинговый комитет, ведущий независимую от Российского антидопингового агентства деятельность, якобы намеренно затягивают процесс.



Для спортсмена, впервые попавшегося на употреблении допинга и не имеющего смягчающих обстоятельств, дисквалификация на 4 года является максимально возможной. С учётом того, что Валиева на момент обнаружения положительных проб была несовершеннолетней, на неё распространяется статус защищённого лица, предусматривающий особое отношение к провинившемуся спортсмену, с правом смягчения наказания и вынесения предупреждения. Сама Валиева вины никогда не признавала.