145 лет назад русские войска одержали победу в битве под Шипкой

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9 января 2023, 09:23 Татьяна САВКИНА

9 января 1878 года является еще одной исторической датой, прославившей силу духа и мужество российского солдата. Победа на перевале Шипка - один из ключевых и наиболее знаменитых эпизодов в русско-турецкой войне 1877—1878 гг, которая завершилась освобождением значительной части Болгарии от турецкого ига.

12 апреля 1877 года Россия объявила войну Османской империи. Официально объявленной целью в новой войне стала защита православных славянских народов Балкан от геноцида - при жестоком подавлении Апрельского восстания вооружёнными отрядами османов только в Южной Болгарии было уничтожено свыше 30 тысяч женщин, стариков и детей.

В начале июля 1877 года русские войска вышли к Балканам и овладели Шипкинским перевалом. Шипка, которая была одним из главных путей сообщения между Северной и Южной Болгарией, стала в то время ключевой позицией в ходе всей военной кампании. Битва за стратегическую высоту началась 21 августа и продлилась в течение шести дней. За это время русские потеряли больше 3 тысяч человек, потери турков были в два-три раза больше. После того, как к русско-болгарскому войску прибыло подкрепление, противник отступил. Важнейший перевал оказался в руках русской армии.

В последующие пять месяцев ожесточённых боёв русские солдаты при поддержке болгарских ополченцев удерживали Шипку до перехода русской армии в наступление.

В конце ноября 1877 года пала Плевна, и в ходе войны наступил перелом. Русские войска, насчитывавшие 314 тысяч человек против 183 тысяч человек у противника, перешли в наступление и вскоре овладели столицей Болгарии Софией.

Войска генерала Радецкого в сражении при Шейново окружили и взяли в плен 30-тысячную армию Весиль-паши, затем в сражении под Филиппо-полем (Пловдивом) была разбита армия Сулейман-паши. Только часть турецкой конницы смогла сбежать.

Армия генерала Скобелева нанесла туркам сокрушительный удар, было пленено около 22 тысяч турецких солдат.

Так закончилась пятимесячная осада Шипкинского перевала, показавшая мужество и героизм русских воинов. Она имела важные последствия — фактически был открыт кратчайший путь на Адрианополь и Константинополь.

Участник кампании, художник Василий Верещагин увековечил это событие, создав картину «Шипка – Шейново. Скобелев под Шипкой».