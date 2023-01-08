Боец Хусаинов, угнавший украинский БТР, погиб в зоне СВО

Аргументы Недели → Общество 13+

8 января 2023, 18:48

Bulkin Sergey/ globallookpress.com

В зоне СВО погиб боец добровольческого батальона им. М. Шаймуратова Фанис Хусаинов, которому удалось захватить украинский БТР. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».



О смерти Хусаинова стало известно от администрации села Новокайпаново, где родился военнослужащий. На сегодняшний день в населенном пункте идет подготовка к похоронам участника СВО.



В ноябре 2022 года Хусаинову удалось взять в плен украинского боевика, а также захватить бронетранспортер противника. На военной технике он добрался до российской армии.



Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Курскую область.