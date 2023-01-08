ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Поселок Тёткино в Курской области подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.
По его словам, атака была совершена сегодня. Зафиксировано не менее 10 прилетов.
Старовойт рассказал, что в результате действий украинских боевиков «нарушено энергоснабжение поселка Теткино», а также «прилегающего села Попово-Лежачи».
Ранее сообщалось, что депутат Долженко посоветовал россиянам спастись от зимних морозов в ОАЭ.
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