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Офицер спецназа Новиков рассказал о тяжелых городских боях в Соледаре

, 19:22

Офицер спецназа Новиков рассказал о тяжелых городских боях в Соледаре
Kaniuka Ruslan/ globallookpress.com

Силы РФ ведут тяжелые бои в городе Соледар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимира Новикова.

Он заявил, что характер боевых действий крайне тяжелый, борьба идет «за каждый дом» в населенном пункте. Несмотря на сложности, военнослужащие постепенно освобождают Соледар.

Новиков отметил работу боевиков из «Вагнера». По его словам, они действуют «жестко».

Ранее сообщалось, что ВС РФ лишились бойца, угнавшего в украинский БТР.

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