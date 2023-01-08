Офицер спецназа Новиков рассказал о тяжелых городских боях в Соледаре

Силы РФ ведут тяжелые бои в городе Соледар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимира Новикова.
Он заявил, что характер боевых действий крайне тяжелый, борьба идет «за каждый дом» в населенном пункте. Несмотря на сложности, военнослужащие постепенно освобождают Соледар.
Новиков отметил работу боевиков из «Вагнера». По его словам, они действуют «жестко».
Ранее сообщалось, что ВС РФ лишились бойца, угнавшего в украинский БТР.
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