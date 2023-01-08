Политолог Марков предрек, что в России текущей зимой «никакой мобилизации не будет»

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8 января 2023, 08:42

Мобилизованный, Sergey Petrov / globallookpress.com

В Российской Федерации текущей зимой «никакой мобилизации не будет». С соответствующим прогнозом выступил отечественный политолог Сергей Марков.

«Коллеги, перестаньте повторять бандеровскую пропаганду о грядущей новой мобилизации в России. Это вранье. Ее не будет», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале эксперта.

По словам Маркова, «нет никакого смысла проводить новую мобилизацию», поскольку «еще не вооружены полностью» 300 тысяч граждан, которые были призваны в армию осенью.

Аналитик отметил, что «зимой никакой мобилизации не будет».

Как сообщалось ранее в воскресенье, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сделал заявление о том, что поставленные Владимиром Путиным задачи спецоперации на Украине все равно будут выполнены.