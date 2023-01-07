Бывший посол ЛНР Мирошник: священникам и прихожанам УПЦ угрожает физическая опасность

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7 января 2023, 16:39

church. ua/ globallookpress.com

Власти Украины будут пытаться «удушить православие» в стране, священникам и прихожанам УПЦ угрожают преследование и физическая опасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего посла Луганской Народной Республики в Москве Родиона Мирошника.



Он заявил, что украинское правительство вскоре начнет уничтожать православие в стране. Так, жителей ждет «отъем и разорение храмов», а также «преследование» и «избиение».



Мирошник подчеркнул, что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) создана для уничтожения «ветви исконно народной церкви». Она необходима для постепенного «окатоличивания» жителей страны.



Ранее сообщалось, что россияне стали чаще посещать храмы после начала СВО.