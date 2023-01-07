В РПЦ рассказали об увеличении посещаемости храмов после начала СВО

Количество людей, посещающих храмы Русской православной церкви, увеличилось после начала специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Синодального миссионерского отдела Московского патриархата епископа Евфимия.
Он рассказал, что отметил увеличение численности посетителей. По его словам, все больше людей стали также заказывать молебны и подавать записки.
Евфимий подчеркнул, что проведение спецоперации на Украине повлияло на «картину церковной жизни» государства. Так, жители России стали серьезнее относится к религиозным вопросам, их «покаянное чувство стало глубже». Более того, некоторые «молодые ребята» решили «обратиться к священникам».
Ранее сообщалось, что в РПЦ молятся обо всех погибших в ходе конфликта на Украине.
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