Легойда назвал удручающими попытки некоторых россиян превратить отъезд из страны в политическое шоу

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7 января 2023, 09:47 Источник: РИА "Новости"

Владимир Легойда, фото: al-eparhiya.ru

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил в субботу, что попытки превратить отъезд из России в политическое шоу удручают.

Владимир Легойда уточнил, что не считает себя вправе осуждать уехавших россиян, поскольку для отъезда из страны существуют разные причины. Он, однако, отметил, что единственную из них принять не может – ненависть к своей Родине и соотечественникам.

Легойда добавил, что особенно удручают попытки граждан сделать шоу из своего отъезда и желание выслужиться перед политическим мейнстримом, который царит в сознании таких людей.