Латвийский певец Интарс Бусулис признался, что грустит по слушателям из России

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6 января 2023, 18:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Интарс Бусулис, globallookpress.com, © Komsomolskaya Pravda

Видимо, новогодние праздники – время воспоминаний и, конечно, откровений. Певец Интарс Бусулис рассказал латвийским журналистам о том, что он скучает по тысячам слушателям из России, а также, что он продолжает свой «путь просветления».

После 24 февраля латвийский певец Интарс Бусулис «порвал» все связи с Россией, поддержал Украину и, конечно, пытается всех несогласных с ним, обратить в «свою веру». На помощь ему пришли социальные латвийские сети.

Все чаще и чаще появляются в лексиконе Интарса такие слова, как «лояльность», «правильная сторона». Насколько эта реальная позиция Бусулиса – знает только он сам, но был момент, когда певца просто заклевали нацпатриоты только за то, что он выступал на российском ТВ. Интарс Бусулис долго каялся в этом, а потом стал резко выступать против всех тех, кто хоть глянет одним глазом в сторону России.

Какую прибыль он получил, отказавшись от прошлого?

Судите сами по его откровениям латышским СМИ:

«Если говорить о политике, то раньше я испытывал пиетет к тем, кого знал. Кто был патриотом Латвии, хотя не лоялен до конца. Раньше я закрывал глаза на это, а сейчас. Я стараюсь высказать свое мнение – обращаюсь, уговариваю перейти на правильную сторону. Иначе мне сложно общаться с людьми, которые против моих убеждений. Конечно, для выхода на российский рынок было вложено много труда. Ну, что теперь делать? Ничего! Работа проделана огромная, в жертву принесена семья. Я не против народа России, а только против существующей власти. Я ничего не собираюсь делать в России при этом режиме. Конечно, есть ностальгия, небольшая грусть по большим залам, по тысячам слушателям… И совсем другая волна аплодисментов. Мне понравились эти контрасты. Если до сих пор я ориентировался только на Россию, то теперь смотрю в сторону Запада, Израиля».

В добрый путь, как говорится! Запад, видимо, ждет с гонорарами, огромными залами латыша Бусулиса.