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Патриарх Кирилл: утрата религиозной веры - опасное направление в жизни человечества

, 14:36 Источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл: утрата религиозной веры - опасное направление в жизни человечества
Патриарх Кирилл, Federation Council of Russia/ globallookpress.com

Московский патриарх Кирилл высказал свое мнение о том, что утрата религиозной веры становится опасным направлением в жизни человечества. 

По его словам, в настоящее время развитие нашего общества приобретает страшную тенденцию, так как многие люди теряют веру в Бога и начинают опираться на «научные схемы», которые строит разум.

Патриарх также отметил, что подобные идеи не раз возникали во время развития человечества, но все они, кроме веры входили в «небытие».

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк четырьмя снарядами натовского калибра.

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