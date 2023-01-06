Патриарх Кирилл: утрата религиозной веры - опасное направление в жизни человечества

Московский патриарх Кирилл высказал свое мнение о том, что утрата религиозной веры становится опасным направлением в жизни человечества.
По его словам, в настоящее время развитие нашего общества приобретает страшную тенденцию, так как многие люди теряют веру в Бога и начинают опираться на «научные схемы», которые строит разум.
Патриарх также отметил, что подобные идеи не раз возникали во время развития человечества, но все они, кроме веры входили в «небытие».
Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк четырьмя снарядами натовского калибра.