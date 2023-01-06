Патриарх Кирилл: утрата религиозной веры - опасное направление в жизни человечества

Аргументы Недели → Общество 13+

6 января 2023, 14:36 Источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл, Federation Council of Russia/ globallookpress.com

Московский патриарх Кирилл высказал свое мнение о том, что утрата религиозной веры становится опасным направлением в жизни человечества.

По его словам, в настоящее время развитие нашего общества приобретает страшную тенденцию, так как многие люди теряют веру в Бога и начинают опираться на «научные схемы», которые строит разум.

Патриарх также отметил, что подобные идеи не раз возникали во время развития человечества, но все они, кроме веры входили в «небытие».

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк четырьмя снарядами натовского калибра.