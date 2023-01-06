Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк еще четырьмя снарядами натовского калибра

Аргументы Недели → Политика 13+

6 января 2023, 13:51 Источник: РИА Новости

Вооруженные силы Украины еще раз обстреляли Петровский район Донецка 4 снарядами натовского калибра, который составляет сто пятьдесят пять миллиметров. Россия объявляла о режиме временного рождественского перемирия. Такую информацию передает представительство ДНР в СЦКК.

Выпуск снарядов был зафиксирован в направлении населенного пункта Курахово, который расположен в Петровском районе. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что ВСУ сегодня утром, 6 января уже подвергали обстрелам Донецк также четырьмя снарядами с калибром в 155 миллиметров.