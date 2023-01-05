Чубайс уже гуляет по Испании

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5 января 2023, 16:32

Фото: Global Look Press

Анатолий Чубайс замечен уже в Барселоне, на это обратил внимание телеграм-канал «Суть событий».

Последние новости про Чубайса похожи на легенду: то у него ВИЧ, то он становится героем мемов. Но главное - он, оказывается, большой любитель путешествий.

После увольнения с госсужбы и стремительного отъезда из России, главный приватизатор и специалист по «нанофикации» любых госбюджетов путешествует много и перемещается быстро. В декабре его видели в Тель-Авиве, до этого он был замечен в Турции, Италии, на Кипре…