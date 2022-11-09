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Аргументы Недели Общество 13+

Последние новости про Чубайса похожи на легенду: то у него ВИЧ, то он стал героем мемов, думая о судьбе России в аэропорту Израиля

, 13:37

Последние новости про Чубайса похожи на легенду: то у него ВИЧ, то он стал героем мемов, думая о судьбе России в аэропорту Израиля
Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press; отставной Анатолий Чубайс

На днях прошла информация о том, что бывшего спецпредставителя президента Анатолия Борисовича Чубайса заметили в израильском аэропорту Бен-Гурион, внимательно смотрящим в сторону табло с рейсами на самолёт.

На гуляющем по Сети снимке бывший российский приватизатор и экс-руководитель «Роснано» выглядит совсем не больным и далеко не измождённым, особенно на фоне слухов о его ухудшающемся состоянии здоровья. Напротив, он полон сил и энергии. Аналитики считают, что слухи о заболевании были сильно преувеличены. Помимо всего прочего, фотография политика вызвала бурную реакцию в соцсетях и повлекла за собой создание всевозможных интернет-мемов.

В целом, ситуация вокруг Чубайса просто наполнена секретами и тайнами. Известно только, что сведения об отъезде политического деятеля из РФ появились ещё в конце марта 2022 года. Тогда он оставил свой пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и покинул страну вместе с супругой. После этого, его история превратилась в сплошную легенду. Никто точно не может сказать, где Анатолий Чубайс находится, и что именно с ним происходит.

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