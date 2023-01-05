Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию между вовлеченными в конфликт странами. Это следует из текста, размещенного на сайте РПЦ.
«Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь <…> с 12:00 6 января до 24:00 7 января», - говорится в обращении.
Как написано в воззвании, это необходимо для того, чтобы у православных верующих была возможность побывать на службах в сочельник и в Рождество.
Ранее Патриарх Кирилл заявил об угрозе полномасштабной войны на фоне недоверия между государствами.